Прем'єр Польщі: Путін хоче розділити країни Європи

«Ми повинні на цій Раді Європи відповісти на одне питання. Воно полягає в тому, є чи Європа єдина щодо української ситуації і санкцій по відношенню до Росії. Я вважаю, що в питанні санкцій ми дотримуємося єдиної позиції», - зазначила глава польського уряду перед початком засідання саміту в Брюсселі, повідомляє radioporusski.pl.

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На її думку, президент Росії Володимир Путін хоче розділити Європу. За словами Еви Копач, слова Володимира Путіна на щорічній прес-конференції стосовно того, що українська криза проходить з вини Заходу, спрямовані на поділ Євросоюзу.

Вона підкреслила, що ті країни ЄС, які досі були дуже обережними у питанні введення санкцій проти Росії, вислухавши заяви президента Росії, будуть ще більш нерішучі.