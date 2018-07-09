Британія посилює флот в Атлантиці для протистояння російській загрозі

Північна Атлантика стане пріоритетним регіоном для уряду, що дозволить британському флоту і військовим літакам частіше проводити там операції.

Британський ВМФ збільшить свою присутність у Північній Атлантиці для протистояння «зростаючій загрозц з боку Росії».

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Про це заявив глава Королівського флоту адмірал Філіп Джонс в інтерв'ю телеканалу Sky News. За словами військового, у вибраному регіоні створять нову «зону для спільних операцій». Як пояснив адмірал, це означає, що Північна Атлантика стане пріоритетним регіоном для уряду, що дозволить британському флоту і військовим літакам частіше проводити там операції.

«Вони посилюють відродження потенціалу і масштабу своїх можливостей, чого ми не могли чекати ще 10 років тому. Нам необхідно відповісти на це. Вони явно інвестували в дослідження і розробки, щоб мати можливість досягти таких результатів», - зазначив британський військовий.

Джонс розповів, що 97% глобального трафіку, що передається волоконно-оптичними кабелями, які прокладені на глибині моря по всьому світу. «Ми знаємо, що у росіян є здатність їх виявляти і працювати з цими кабелями, і, звичайно ж, вони роблять це в дуже складних умовах, на дуже великій глибині. Нам нелегко зрозуміти, що відбувається. Ми повинні оцінити, що вони роблять. Ми повинні відстежувати, що вони роблять, ми повинні стежити за тим, що вони роблять як на поверхні, так і під водою», - зазначив адмірал.