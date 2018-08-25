У Нідерландах у минулому році вироблено синтетичних наркотиків майже на 20 мільярдів євро

Нідерланди займають лідируюче положення на ринку виробництва екстазі і амфетамінів. Уряд має намір виправити "ганебну позицію" в цьому рейтингу.

19 млрд євро складає ринкова ціна синтетичних наркотиків, вироблених в Нідерландах в 2017 році.

Про це повідомляється в доповіді поліцейської академії в Апелдорні, опублікованій в суботу, 25 серпня, пише DW.

За оцінками експертів, до 5 млрд євро з цієї суми осяде в кишенях виробників.

Нідерланди займають лідируюче положення на ринку виробництва екстазі і амфетамінів. Багато в чому це пов'язують з гарною інфраструктурою країни, порівняно терпимим ставленням до цього типу наркотичних засобів, а також недостатньою кількістю поліцейських, які спеціалізуються на боротьбі з наркотиками. Тому, як зазначає агентство dpa, реальні обсяги вироблених наркотиків можуть бути набагато вище наведених в доповіді.

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При цьому міністр безпеки та юстиції Нідерландів Фердинанд Грапперхаус назвав дані, що містяться в документі, "шокуючими". За його словами, уряд вирішив виділити більше коштів, щоб виправити "ганебну позицію" країни в рейтингу виробників наркотиків.

У той же день стало відомо, що в порту бельгійського міста Гент була вилучена партія кокаїну вагою близько 2 тонн. Ринкова ціна партії становить приблизно 100 млн доларів. Наркотики були перевезені в 1,9 тис. пакетів, розміщених у контейнерах з керамічною плиткою на судні, що прямувало з Бразилії. Цікаво, що на частину пакетів був нанесений логотип російської правлячої партії "Єдина Росія".