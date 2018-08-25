У Бельгії затримали 2 тонни кокаїну з логотипом "Єдиної Росії"

Вартість кокаїну оцінюється в 100 мільйонів євро.

У порту бельгійського міста Гент поліція перехопила три контейнери з 2 тоннами кокаїну, упакованого в 1903 брикети вагою близько 1 кілограма кожен.

Брикети з наркотиком були марковані логотипом правлячої російської політичної партії "Єдина Росія", повідомляє Радіо Свобода.

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Вартість кокаїну оцінюється в 100 мільйонів євро. Контейнери з ним прибули в Гент з Бразилії. Затримана партія стала найбільшою в історії Гента, повідомляє видання.

На відео, знятому журналістами бельгійської телерадіокомпанії VRT, виразно видно логотип російської правлячої партії "Єдина Росія" – ведмідь і російський прапор – на кожному з брикетів як мінімум в одному контейнері.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня правоохоронні органи Аргентини спалили 400 кг кокаїну, який був виявлений в одній з будівель посольства Росії в Буенос-Айресі.