Сеул здивований рішенням Трампа скасувати візит Помпео в КНДР

Ця звістка застала зненацька південнокорейських дипломатів.

Офіційних осіб у Сеулі заскочило зненацька рішення президента США Дональда Трампа скасувати візит держсекретаря Майкла Помпео в КНДР.

За словами джерел телеканалу CNN, представники Сеула дізналися про скасування візиту держсекретаря безпосередньо перед твітом Трампа. Ця звістка «застала зненацька південнокорейських дипломатів».

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Раніше повідомлялося, що в американському Держдепартаменті до останнього моменту не знали про скасування візиту держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею.

Відзначається, що ще за десять хвилин до скасування візиту співробітники Держдепу проводили нараду посольств країн-союзниць, присвячене питанням майбутньої поїздки Помпео в КНДР.