Обама перед Різдвяними канікулами схвалив додаткові санкції проти Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Мирослава Гонгадзе.

"Щойно перед відбуттям на Гаваї президент США підписав указ про додаткові санкції щодо Криму. Указ вводить заборону на експорт товарів, технологій та сервісу та інвестицій до Криму і з Криму", - написала вона.

На сайті Білого дому є заява американського президента із цього приводу.

"Новий указ призначений для того, щоб дати чітко зрозуміти американським корпораціям, що ведуть бізнес в регіоні і підтвердити, що Сполучені Штати не змиряться з російською окупацією і спробою анексії Криму", - заявив Обама

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Указом, зокрема, забороняється ввезення в Крим і вивезення з Криму будь-яких товарів, послуг або технологій.

Також забороняється надання дозволу, фінансування або сприяння угодам, які укладаються особами, що потрапили до санкційного списку.

Крім того, Обама дозволив міністрові фінансів США накладати санкції на осіб та компанії, що працюють в Криму.