Угорщина передумала вводити податок на інтернет

Про це заявив представник угорського керівництва, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У жовтні уряд Угорщини заявив про необхідність ввести податок на інтернет, щоб компенсувати збори від телефонних дзвінків, оскільки стали частіше користуватися мережею для зв'язку.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв відкласти введення податку, але повернутися до розгляду цієї ідеї в 2015 році.

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В акціях протесту проти оподаткування мережі взяли участь десятки тисяч людей, головним чином молодь.

Тамаш Дойч, член Європейського парламенту і близький соратник Орбана, заявив у п'ятницю, що в березні буде проведено загальнонаціональне опитування громадської думки з приводу інтернету.

Він закликав користувачів мережі та представників бізнесу запропонувати свої запитання для включення в анкету.