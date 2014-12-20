Угорщина передумала вводити податок на інтернет
Плани введення податку на користування інтернетом в Угорщині, які викликали масові протести в країні, померли і більше не повернуться
Про це заявив представник угорського керівництва, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У жовтні уряд Угорщини заявив про необхідність ввести податок на інтернет, щоб компенсувати збори від телефонних дзвінків, оскільки стали частіше користуватися мережею для зв'язку.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв відкласти введення податку, але повернутися до розгляду цієї ідеї в 2015 році.
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В акціях протесту проти оподаткування мережі взяли участь десятки тисяч людей, головним чином молодь.
Тамаш Дойч, член Європейського парламенту і близький соратник Орбана, заявив у п'ятницю, що в березні буде проведено загальнонаціональне опитування громадської думки з приводу інтернету.
Він закликав користувачів мережі та представників бізнесу запропонувати свої запитання для включення в анкету.