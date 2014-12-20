Кастро обіцяє, що потепління відносин зі США не означає приватизації та шокової терапії в економіці

Як передає РИА Новости, про це він сказав, виступаючи в парламенті країни в суботу.

"Шокової терапії" і відмови від ідеалів соціальної справедливості, цієї революції знедолених - не буде", -підкреслив Кастро.

"З-за кордону нас спонукають до швидкого проведення приватизації, в тому числі і в головних виробничих секторах і секторах послуг. Це рівнозначно тому, якби ми згорнули прапор соціалізму на Кубі", - заявив він.

Читайте такожОбама офіційно оголосив про нормалізацію відносин з Кубою (відео)Кастро нагадав, що в програмі розвитку країни "з повною ясністю" йдеться про те, що "домінуючою економічною системою на острові залишиться система, заснована на соціалістичній власності всього народу на основні засоби виробництва", а керівним принципом продовжить бути соціалістичний гасло "від кожного - за здібностями, кожному - за працею".

Зміни на острові будуть йти з тією швидкістю, з якою "на суверенній основі" вирішить їх проводити влада країни, зазначив кубинський лідер.

"Єдність кубинців не буде поставлено під сумнів, жоден кубинець не залишиться кинутим напризволяще", - запевнив Кастро.