У США з початку року через дефекти відкликали вже більше 60 млн автомобілів

З ринку США у 2014 році через різні дефекти відкликали вже близько 60,5 млн автомобілів.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, майже в два рази перевищений попередній рекорд за кількістю відкликаних автомобілів, встановлений у 2004 році. Тоді автовиробники були змушені відправити на додаткову перевірку і ремонт 30,8 млн автомобілів.

Майже половина відкликаних цього року машин припадає на найбільшого американського автовиробника General Motors. Автогігант відкликав 27 млн автомашин, переважно через дефект у системі запалювання, про який, як з'ясувалося, співробітникам компанії було відомо ще в 2001 році. Проблема призводила до відключення двигуна під час руху, що викликало збій у гальмівній системі і відключення пристроїв безпеки. Цей дефект став причиною загибелі 42 людей, ще 58 осіб отримали травми. У 2004 році General Motors відкликав 11,8 млн машин.

Ще однією причиною масового відкликання автомобілів у США цього року стали дефектні подушки безпеки, вироблені японською компанією Takata. Як встановило Національне управління США з безпеки руху на шосейних дорогах, в умовах високої вологості, характерної для ряду південних американських штатів, вони можуть неправильно розкритися або навіть "вистрілити" у людину в салоні металевими фрагментами.

Відомо, що через цю несправність у США загинуло чотири людини і більше 100 постраждало. Масове відкликання автомобілів, оснащених подушками безпеки Takata, почалося в квітні цього року. До теперішнього часу у зв'язку з цим дефектом в США було відкликано близько 15 млн машин, а по всьому світу - близько 22 млн.

У числі інших причин, що призвели до відкликання автомобілів в США цього року, дефекти рульового управління, круїз-контролю, двигунів і ременів безпеки.