Встановлення південнокорейської ялинки поблизу кордону КНДР назвала оголошенням війни

Як підкреслюється в його заяві, церемонія запалювання вогнів у цьому районі, яка є наслідком ворожої політики правлячих кіл Південної Кореї на чолі з Пак Кин Хе (президент РК - прим. ред.) "образлива для солдатів і офіцерів КНА і фактично означає оголошення війни", повідомляє ТАСС.

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Як попередив представник командування, КНДР "не збирається пасивно спостерігати за провокаційними діями південнокорейського режиму в районі військової демаркаційної лінії в демілітаризованій зоні." Він нагадав, що військовослужбовці західного ділянки фронту "вже на практиці продемонстрували готовність протидіяти запуску повітряних куль з листівками провокаційного змісту з боку Південної Кореї".

"Тому Сеулу варто звернути увагу на те, що армія і населення народної республіки почали приймати жорсткі міри щодо провокаторів", - наголошується в заяві.

Щорічна церемонія запалювання вогнів на ялинці проводилася до 2004 року, коли РК і КНДР домовилися припинити пропагандистські акції по обидві сторони кордону. Однак після інциденту з затонулим у 2010 році корветом південнокорейських ВМС "Чхонан" ця церемонія відновилася. Тільки в минулому році в період різкого загострення обстановки на Корейському півострові міністерство оборони РК відхилило прохання південнокорейських церков дати дозвіл запалити вогні на різдвяній ялинці, які видно на території КНДР.