У Німеччині заявили, що посилення санкцій проти Росії є помилкою

Про це заявив міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю виданню Der Tagesspiegel, передає ТСН.

"Ні Німеччина, ні Європа не можуть мати інтерес в тому, щоб російська економіка скотилася в хаос. Отже, вимога щодо посилення санкцій є помилкою", - зазначив він.

"Мета полягає не в тому, щоб поставити Росію на коліна, а в тому, щоб рухатися, щоб вести переговори з мирного врегулювання конфлікту в Україні", - додав Габріель.

"Ми повинні думати про нову політику розрядки напруженості в Європі", - підкреслив німецький міністр.

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За його словами, санкції проти РФ були необхідні, щоб продемонструвати, що ЄС не приймає порушення міжнародного права зі сторони Росії.

"У той же час нам потрібні нові переговори, до яких закликає міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер", - підкреслив Габріель.

Він також заявив, що не підтримує ідею вступу України в НАТО. "Як ніби у нас не вистачає взаємних провокацій", - зазначив він.