Медведєв розпорядився надавати держдопомогу "ДНР" і "ЛНР"

Текст розпорядження опублікований сьогодні на сайті уряду РФ.

"Комісія створена у зв'язку з гуманітарною ситуацією в південно-східних районах Донецької і Луганської областей України та масовими зверненнями громадян і організацій про надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям", - йдеться в розпорядженні.

Передбачається, що комісія допоможе владі самопроголошених республік раціонально розподіляти гуманітарну допомогу і уточнювати необхідні обсяги майбутніх партій.

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Як сказано у документі, необхідно налагодити взаємодію з українською стороною, щоб спільно вести відновлювальні роботи на Донбасі, а також скоординувати дії громадських організацій, які займаються збором гуманітарних вантажів для населення Донецької і Луганської областей.