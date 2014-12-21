Медведєв розпорядився надавати держдопомогу "ДНР" і "ЛНР"
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення урядової комісії для надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям Донбасу.
Текст розпорядження опублікований сьогодні на сайті уряду РФ.
"Комісія створена у зв'язку з гуманітарною ситуацією в південно-східних районах Донецької і Луганської областей України та масовими зверненнями громадян і організацій про надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям", - йдеться в розпорядженні.
Передбачається, що комісія допоможе владі самопроголошених республік раціонально розподіляти гуманітарну допомогу і уточнювати необхідні обсяги майбутніх партій.
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Як сказано у документі, необхідно налагодити взаємодію з українською стороною, щоб спільно вести відновлювальні роботи на Донбасі, а також скоординувати дії громадських організацій, які займаються збором гуманітарних вантажів для населення Донецької і Луганської областей.