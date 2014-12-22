Латвія готується до масштабних військових навчань

09:26, 22 грудня 2014
Світ
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Наступного року Латвія має намір організувати військові навчання для звільнених у запас солдатів, щоб таким чином збільшити кількість своїх збройних сил.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на латвійське видання Delfi.

"Такий мій наказ, таке рішення міністра. В наступному році ми почнемо працювати з частиною цих людей, щоб залучити їх до оборони держави", - сказав командувач Національних Збройних сил Латвії Раймонд Граубе, додавши, що основним завданням стане підвищення якості навчання і знань.

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Спочатку планується мобілізувати на навчання близько 2500 солдатів, які звільнилися зі служби з 2008 року. З них найбільший інтерес для армії представляють  470 солдатів, які брали участь у міжнародних операціях.

Мобілізаційні навчання пройдуть також в Литві, Естонії та Швеції.

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