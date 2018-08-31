Washington Post: Процес надання автокефалії Україні на фінальній стадії

У Константинополі заявили, що не збираються вже задавати задню щодо незалежності УПЦ.

У Вселенського патріархату вже «немає шляху назад» у питанні надання православній церкві в Україні повної незалежності від РПЦ.

Про це пише Washington Post з посиланням на слова митрополита Франції Еммануїла, який теж бере участь в ухваленні рішення про надання Києву томосу про автокефалію. Втім, він зазначив, що всі необхідні процедури ще не завершені.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

Видання зауважує, що українські політики надають особливого значення рішенню Константинополя, оскільки вважають його вагомим кроком у консолідації національної ідентичності українців. Російські ж релігійні лідери розглядають незалежність української церкви як наступ проти православної єдності, який потрібно зупинити.

«Сьогодні Вселенський патріарх повторив особисто під час зустрічі з ієрархами церков, що рішення Вселенського патріархату ухвалене і ми не збираємося від нього відступати. Тож ми будемо слідувати цьому рішенню, ми займаємося його імплементацією», - сказав митрополит Еммануїл.

При цьому, він додав, що процес видачі томосу про автокефалію православної церкви в Україні ще не завершений.

Читайте такожWashington Post: Київ веде війну з Кремлем за релігійне майбутнє України

«Томос, який є рішенням у питанні, зараз на фінальній стадії імплементації. Але у нас є ще робота, яку потрібно завершити. Тож саме цим Вселенський патріархат і займається», - додав він.

Передача томоса про автокефалію буде важливим кроком, який вдарить по престижу Московського патріархату. Адже Москва виставляє себе в ролі головного гравця глобальної православної спільноти.