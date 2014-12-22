У США зізналися, що не готові відбивати ядерну атаку

"Влада США не готові повною мірою до ядерної терористичної атаки або великомасштабної катастрофи, їм не вистачає ефективної координації, в ряді випадків потрібні роки для того, щоб надати тимчасове укриття або медичну допомогу", - наголошується в документі, текст якого наводить Associated Press, передає Росбалт.

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У зв'язку з цим у Рахунковій палаті зазначили, що владі США буде потрібно до п'яти років для розробки стратегії щодо захисту населення від небезпечного рівня радіаційного фону.