У столиці Лівії запровадили надзвичайний стан через постійні зіткнення
03:54, 03 вересня 2018Світ
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Уряд закликав ворогуючі сторони припинити зіткнення.
REUTERS
У Тріполі, столиці Лівії, влада запровадила надзвичайний стан. Причиною такого рішення стали сутички між озброєними групами повстанців, які почалися минулого тижня.
За останніми даними, в результаті зіткнень загинуло 39 людей, ще 96 поранені.
Уряд закликав ворогуючі сторони припинити зіткнення.
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