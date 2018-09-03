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У столиці Лівії запровадили надзвичайний стан через постійні зіткнення

03:54, 03 вересня 2018
Світ
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REUTERS

У Тріполі, столиці Лівії, влада запровадила надзвичайний стан. Причиною такого рішення стали сутички між озброєними групами повстанців, які почалися минулого тижня.

За останніми даними, в результаті зіткнень загинуло 39 людей, ще 96 поранені.

Уряд закликав ворогуючі сторони припинити зіткнення.

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Теги: #Лівія