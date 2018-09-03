У столиці Лівії запровадили надзвичайний стан через постійні зіткнення

Уряд закликав ворогуючі сторони припинити зіткнення.

У Тріполі, столиці Лівії, влада запровадила надзвичайний стан. Причиною такого рішення стали сутички між озброєними групами повстанців, які почалися минулого тижня. За останніми даними, в результаті зіткнень загинуло 39 людей, ще 96 поранені. Уряд закликав ворогуючі сторони припинити зіткнення.

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