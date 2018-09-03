У Білорусі розкритикували Олланда за його спогади про «Мінськ»

Глава МЗС Білорусі дорікнув Олланду через нестачу "порядності та об'єктивності".

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей прокоментував мемуари екс-президента Франції Франсуа Олланда. За його словами, багато що з того, що Олланд розповів про історичні переговори у Мінську в лютому 2015 року, не відповідає істині.

У своїх мемуарах французький політик, зокрема, критикує місце проведення зустрічі (Палац незалежності), обстановку для переговорів і навіть харчування учасників (поскаржившись, серед іншого, на «жахливі бутерброди»).

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«Не розумію, навіщо Франсуа Олланд взагалі це зробив. Я прочитав цю публікацію і хотів би оцінити ці спогади не як міністр закордонних справ, а як звичайна людина, але очевидець цього процесу [зустрічі в Мінську]. Мені здається, що політики такого високого рівня, як глави держав, повинні бути порядними, чесними і об'єктивними. Ці якості у колишнього президента Франції пана Олланда трохи страждають. Тому що деякі речі [описані в книзі Олланда] не відповідають істині», - зазначив Макей в інтерв'ю TYT.by.

За словами білоруського міністра, у спогадах колишнього французького лідера є ряд моментів, які кинулися йому в очі.

«Перше. «Зустріч у бездушному Палаці незалежності». Знаєте, будь-яка офіційна будівля навряд чи має якусь душу. Мабуть, Олланд мав на увазі, що мінський сучасний палац не такий помпезний, як його колишня резиденція — Єлисейський палац... Для нас, як би хто не ставився, цей палац є символом білоруського суверенітету та незалежності і до нього теж треба ставитися з належною повагою як до такого символу», – зазначив Макей.

Крім того, міністр пояснив, чому учасникам переговорів (як згадує Олланд), довелося сидіти за низькими, незручними столами на незручних кріслах.

«Тоді у Палаці незалежності було підготовлено кілька залів для проведення офіційних зустрічей. Був спеціальний зал з синхронним перекладом, де, як передбачалося, буде проходити основне засідання «нормандської четвірки». Але завжди, коли проходять подібного роду події, передбачається так звана кімната-накопичувач, де збираються всі глави держав, оскільки вони приїжджають один за одним, а не одночасно. І так вийшло, що по мірі того, як прибували президенти, в цій кімнаті почалася розмова і фактично вже почалися конкретні переговори. Коли білоруська сторона запропонувала перейти в зал офіційних переговорів, було сказано: «Ні, ми залишимося тут». Тому й виявилися низькі столи», - розповів він.

Окремо Макей зупинився на питанні харчування учасників.

«Щодо «жахливих бутербродів» — це взагалі смішна історія. Після того, як лідери країн провели деякий час у «кімнаті-накопичувачі», треба було провести церемонію вітальної зустрічі, де виступав і наш президент. І вже на виході після цієї церемонії президент Білорусі запропонував повечеряти, я стояв поруч і бачив цю ситуацію. Як зараз пам'ятаю, президент Франції радісно сказав: «так-так, давайте вечеряти». Але пані федеральний канцлер Меркель жорстко подивилася на Олланда і сказала: «Немає часу на вечерю, починаємо працювати... Від вечері вони відмовилися, але бутерброди їм заносили кілька разів», - рассказал глава МЗС РБ.

Макей підкреслив, що саме Меркель була мотором усіх переговорів.

При цьому, глава білоруської дипломатії не став детально зупинятися на більш серйозних аспектах переговорів, про які говорив Олланд. Зокрема – на погрози Путіна президенту Порошенку. За словами Макея, білоруська сторона не напрошувалася на участь у переговорах.

«Так, з кімнати переговорів виходив і пан Штайнмаєр — тодішній міністр закордонних справ Німеччини, і Сергій Лавров, і вони спілкувалися з журналістами, і у мене з ними були бесіди про те, як йдуть переговори. Але я не хотів би торкатися змістовної сторони справи, оскільки білоруська сторона не була присутня з початку до кінця в цьому процесі», – уклав він.

Нагадаємо, у своїй автобіографічній книзі «Уроки влади», Франсуа Олланд докладно згадує, як узгоджували і підписували Мінські угоди в лютому 2015 року.

За його словами, Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного.

"Російський президент якось так рознервувався, що став погрожувати остаточно роздавити українську армію. Це видало, що російські війська на Сході України є. Путін схаменувся і взяв себе в руки", - написав Олланд.