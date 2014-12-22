Китайці через падіння рубля скуповують житло в Сибіру - ЗМІ

У російському місті Чита, яке знаходиться в Східній частині Сибіру, значно підвищився попит на квартири й будинки. Житло в місті активно скуповують у тому числі й громадяни Китаю. Про це повідомляють в агентствах з продажу нерухомості, пише місцевий портал Забmedia.

Співробітник одного з ріелторських агентств Ольга Размахніна зазначила, що люди прагнуть терміново вкласти вільні гроші. На ринок виставляється навіть та нерухомість, яку не могли продати роками.

"У зв'язку з тим, що підвищуються відсоткові ставки на іпотеку й на кредити, люди хочуть терміново вкласти гроші. Продаються навіть ті квартири, які «стояли» роками. Наприклад, у людини є мільйон рублів, і вона не знає, куди його вкласти. Купує житло в районі аеропорту або в Кадале", - розповіла Размахніна.

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За її словами, ріелтори та їхні клієнти зараз з раннього ранку займають черги в реєстраційній палаті, однак не завжди встигають до кінця робочого дня оформити угоду. «Вони приймають не більше 450 осіб на день», - додала ріелтор.

Між тим, директор крайового багатофункціонального центру Юрій Шепеленко не підтверджує інформацію про ажіотаж.

"Наприкінці кожного року йде підвищення інтенсивності звернень. Це сезонні обставини. У нинішньому році, може бути, трохи більше звернень", - сказав Шепеленко.