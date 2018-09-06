Трамп почав "полювання" на автора статті в New York Times про таємний опір в Білому домі

Американський президент вимагає від газети «в інтересах національної безпеки» негайно викрити ім’я чиновника, який написав статтю про те, як члени його команди протидіють йому.

Президента Дональда Трампа і його помічників розлютила анонімна стаття американського чиновника існування таємного «руху опору» в Білому домі, який з усіх сил намагається зірвати найбільш небезпечні пориви «аморального» американського лідера.

Як пише Washington Post, у Білому домі почалося божевільне полювання на автора статті, опублікованій в New York Times, який стверджує, що сам теж належить до таємних «повстанців» в уряді і намагається захистити США від їхнього лідера.

Скандальна стаття з’явилася на наступний же день після публікації книги видатного американського журналіста Боба Вудварда під назвою «Страх», в якій члени адміністрації Трампа говорили про «божевільну» атмосферу в Білому домі. Разом стаття і книга стали громом для Америки, який виставляє президента країни загрозою для неї ж. Це посилило параною Трампа, який і так недовіряє своєму оточенню.

Читайте такожУ Білому домі назвали фальшивкою книгу про "ідіота" Трампа, який принижує свою команду

Трамп відреагував на статтю в New York Times «вулканічною» люттю і був «абсолютно оскаженілий». Він вважає її вчинком зради і проявом нелояльності. При цьому, як Washington Post сказали джерела, американський президент підозрює, що автор – хтось з команди з національної безпеки або Департаменту юстиції.

Сам Трамп на своїй сторінці в Twitter написав, що якщо «безхребетна анонімна особа дійсно існує, газета повинна з міркувань національної безпеки негайно видати її чи його уряду!».

Анонімний чиновник на сторінках New York Times написав, що члени адміністрації невдоволені тим, як президент США діє так, що це «шкодить здоров’ю нашої республіки». У Білому домі навіть перешіптуються про те, щоб скористатися 25-ю поправкою, яка дозволяє усунути Трампа з посади. Однак, більшість чиновників у Вашингтоні вважають, що краще стримувати ще два роки імпульсивного президента, ніж доводити ситуацію до конституційної кризи.

Читайте такожТрамп відреагував на інформацію про крадіжку з його робочого столу

Публікація цієї статті стала справжнім потрясінням для Західного крила, де почалася розлючена гра в здогадки. Вражені помічники президента скасували всі зустрічі і влаштували збори за зачиненими дверима, щоб вигадати стратегію відповіді. Вони також взялися аналізувати закономірності мови автора статті, щоб вирахувати його або хоча б звузити коло підозрюваних.

«Проблема для президента в тому, що на цю роль підходить дуже багато людей. Не можна звести всі підозри на когось одного. Всі стараються, але це неможливо», - сказав виданню неназваний чиновник з адміністрації.

В переписці помічників Трампа постійно звучить одна і та ж фраза: «Сплячі клітини прокинулися».

«Це ніби у фільмі жахів, коли всі розуміють, що дзвінок насправді був зроблений зсередини будинку», - сказав Washington post колишній чиновник Білого дому, який підтримує зв’язки з колегами.

Читайте такожЕкс-помічниця Трампа записувала на телефон всі свої розмови із членами його сім'ї - ЗМІ

Жорсткість і анонімність статті безпрецедентні за всю сучасну історію президенства.

«Для будь-кого наближеного до Білого дому інформація, що існує таємна група опору, яка не дозволяє президенту США робити ірраціональні і небезпечні вчинки, - це приголомшливий момент», - сказав історик Дуглас Брінклі.

«Це те, що всі ми зрозуміли ще в перший день. Саме тому, на мою думку, всі ми вмовляти хороших людей в оточенні президента залишилися», - сказав сенатор від штату Теннесі республіканець Боб Коркер.