New York Times: У Білому домі діє таємна «група опору» Трампу

Анонімний член адміністрації американського президента написав New York Times про свою роботу, націлену стримати імпульсивного боса.

Вся команда у Білому домі працює на президента Дональда Трампа. Однак, всередині адміністрації існує спеціальна група чиновників, робота яких полягає в тому, щоб зірвати чи стримати найбільш нищівні плани американського лідера.

New York Times опублікувало статтю, написану чиновником Білого дому на умовах анонімності. Видання пояснює, що ім’я автора широко відоме, а сам він займає впливову посаду. Розкриття його імені може мати політичні наслідки, тому стаття публікується анонімно.

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Неназваний чиновник написав, що Дональд Трамп постав перед випробуванням для свого президенства, з яким не стикався жоден американський лідер в сучасній історії.

Це сталося не лише через розслідування спеціального представника Департаменту юстиції про втручання Росії у вибори чи сильний поділ Америки через лідерство Трампа. Справа навіть не в тому, що Республіканська партія може втратити контроль над Палатою представників і поступитися місцем опозиції, одержимій ідеєю повалити президента.

Дилема, яку він не до кінця розуміє, полягає в тому, що багато важливих чиновників у його ж власній адміністрації старанно працюють зсередини над тим, щоб підірвати частину його порядку денного і приборкати найгірші схильності свого боса.

«Я це знаю напевне. Я один з них», - пише анонімний чиновник.

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Він наголошує, що йдеться не про народний «опір» лівих. Чиновники, які протидіють Трампу, хочуть, щоб адміністрація добилася успіху, і вважають, що багато її політичних ініціатив вже зробили Америку більш безпечною і процвітаючою. Однак, вони переконані, що перш за все, вони мають обов’язок перед країною. А президент США продовжує своїми діями «шкодити здоров’ю нашої республіки». Саме тому багато чиновників, яких призначив Трамп, займаються збереженням американських демократичних інститутів і перешкоджанням його згубним поривам, поки він не покине свою посаду.

Автор пише, що в корені проблеми – аморальність президента. Будь-хто, хто працює з ним, добре знає, що він не прив’язаний до жодних першочергових принципів, які б визначали його спосіб ухвалення рішень. Попри те, що Трамп був обраний президентом від Республіканської партії, консервативні ідеї йому не близькі. Його не цікавить свобода ринку, свобода мислення і свобода народу. В кращому випадку він згадував про ці ідеали, коли читав з папірця. В гіршому – він відкрито їх атакував. На додачу до його агресивної неприязні до преси, яку він вважає «ворогом народу», пориви американського президента в цілому націлені проти торгівлі і демократії.

«Не зрозумійте неправильно. Є й світлі плями, які майже неможливо помітити у потоці постійного негативного висвітлення роботи адміністрації. Це ефективна дерегуляція, історична податкова реформа, зміцнення армії тощо. Але всі ці успіхи були досягнуті всупереч, а не завдяки лідерству імпульсивного, конфліктного, дріб’язкового і неефективного президента», - пише американський чиновник.

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Від Білого дому до виконавчих департаментів і агенцій – ключові чиновники в приватних розмовах визнають своє щоденне розчарування у діях і заявах головнокомандувача США. Більшість з них намагаються ізолювати свою роботу від його примх. Зустрічі з ним часто відхиляються від теми і стають неконтрольованими. Він повторює знову і знову тиради, а його імпульсивність призводить до ухвалення погано обдуманих, необґрунтованих і часом безрозсудних рішень, від яких варто відмовитися.

«Буквально важко сказати, чи змінить він свою думку у наступну хвилину», - поскаржився автору інший американський чиновник, роздратований нещодавньою зустріччю в Овальному кабінеті, на якій президент відмовився від важливого рішення, ухваленого ним же тиждень тому.

Така нестабільна поведінка була б більш шкідливою, якби не невідомі герої у Білому домі. ЗМІ виставляють лиходіями деяких його помічників. Але саме ці люди могли б розповісти, як стримали купу поганих рішень у Західному крилі Білого дому. Хоча інколи їм це і не вдається.

«У таку хаотичну еру це може й не заспокоїть нікого, але американцям варто знати, що у Білому домі є «дорослі люди». Ми добре розуміємо, що відбувається. І ми з усіх сил намагаємося чинити правильно, коли Дональд Трамп робить навпаки», - пише автор.

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За його словами, в результаті у США існує «дворівневе» президенство. Можна для прикладу взяти зовнішню політику. Публічно і приватно президент Дональд Трамп демонструє симпатію до автократів і диктаторів, таких як Володимир Путін у Росії і Кім Чен Ин у КНДР. Він не дуже цінує ті зв’язки, які пов’язують Вашингтон з демократичними союзниками-однодумцями.

Уважні оглядачі помітили, що в цей же час адміністрація Трампа дотримується зовсім іншої позиції. Вона засуджує і карає такі країни, як Росія, за їхнє втручання, співпрацюючи з союзниками по всьому світу.

Щодо Росії президент Трамп не хотів виганяти зі США путінських шпигунів після отруєння Сергія Скрипаля на території Великої Британії. Він тижнями нарікав на членів адміністрації, які заганяють його в кут більшої конфронтації з Росією і висловлював невдоволення запровадженням все нових санкцій проти Кремля, щоб покарати його за злочинну поведінку. Але команда з національної безпеки добре знає, що діяти саме так правильно і Москву потрібно притягнути до відповідальності.

Це не робота так званої «глибинної держави». Це робота стійкої держави. Зважаючи на нестабільність, яку всі спостерігають, з’явилися перші плітки в адміністрації про те, щоб скористатися 25-ю поправкою, яка передбачає процедуру усунення президента з посади. Але ніхто не хоче доводити справу до конституційної кризи. Тому американські чиновники вирішили зробити все можливе, щоб скеровувати політику адміністрації у правильному напряму до тих пір, поки час Трампа на посаді не закінчиться.