Лукашенко поскаржився, що вільного руху товарів у Митному союзі "як не було, так і нема"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з президентами РФ, Казахстану, Вірменії та Киргизії за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради.

"Що стосується невирішених питань, то вільного руху товарів у МС в повному обсязі поки що як не було, так і немає, і приховувати цього нам нічого", - сказав Лукашенко.

Він повідомив, що досі російська і білоруська сторони не забезпечили взаємного доступу до державних закупівель, хоча зробити це треба було з 1 січня 2012 року.

Крім того, Лукашенко наголосив, що є складнощі на спільному кордоні з серпня цього року.

Читайте такожЛукашенко у Москві: "Ми сюди не приїхали з простягнутою рукою" Лукашенко заявив, що Росспоживнагляд запровадив обмеження на поставки продукції білоруських підприємств до РФ, а також, всупереч всім міжнародними нормами, Білорусі заборонили транзит товарів.

"Це все зроблено в односторонньому порядку, без якихось консультацій, обминаючи Євразійську економічну комісію, і без згоди Володимира Володимировича (Путіна). Звідси висновок - чіткого механізму взаємодії та контролю в рамках Єдиного економічного простору поки що в повному обсязі немає", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії - форма торгово-економічної інтеграції Білорусі, Казахстану і Росії, що передбачає єдину митну територію, в межах якої у взаємній торгівлі товарами не застосовуються мита та обмеження економічного характеру, за винятком спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів. При цьому країни - учасниці Митного союзу застосовують єдині митні тарифи та інші заходи регулювання при торгівлі з третіми країнами.

У вересні 2013 року Вірменія заявила про намір вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.