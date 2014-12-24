Російський солдат на камеру розповів, як воював у Луганську "за Росію" (відео)

У мережі з'явилося відео, як під час перетину поромної переправи в Керчі російський строковик на камеру розповідає, що служив в Керчі та воював у Луганську, передає ТСН.ua.

Автором відео став Сергій Рульов, який минулої зими благав одіозного антимайданівця Топаза "дати команду".

"Я – колишній військовослужбовець. Служив у Керчі, воював – у Луганську", - сказав солдат Олексій та додав, що воював "за Росію".

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Також він розповів, що родом він із Краснодарського краю.

Крім того, він підтвердив, що знаходився в Криму ще в березні і був в лавах тих самих "вежливых людей".