Російський солдат на камеру розповів, як воював у Луганську "за Росію" (відео)
16:16, 24 грудня 2014Світ
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Cтроковик Олексій також зізнався, що в березні був у лавах "ввічливих людей" в Криму.
Олексій зазначив, що воював у Луганську / скріншот
У мережі з'явилося відео, як під час перетину поромної переправи в Керчі російський строковик на камеру розповідає, що служив в Керчі та воював у Луганську, передає ТСН.ua.
Автором відео став Сергій Рульов, який минулої зими благав одіозного антимайданівця Топаза "дати команду".
"Я – колишній військовослужбовець. Служив у Керчі, воював – у Луганську", - сказав солдат Олексій та додав, що воював "за Росію".
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Також він розповів, що родом він із Краснодарського краю.
Крім того, він підтвердив, що знаходився в Криму ще в березні і був в лавах тих самих "вежливых людей".
Відео Сергей Рулёв
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