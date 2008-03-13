В Егейскому морі тоне круїзний лайнер із 280 пасажирами на борту

Круїзний лайнер "Георгіс" із 280 пасажирами на борту зазнав катастрофи неподалік від Афін. Серед пасажирів - 56 росіян, повідомляє NEWSru з посиланням на представника міністерства торгового судноплавства Греції.

Судно вийшло вранці з афінської гавані Пірей і попрямувало в круїз островами Порос, Гідра і Спецес. Незабаром воно налетіло на невеликий острів за 4 морські милі від острова Порос у Сароничеській затоці неподалік від Афін, повідомив представник міністерства торгового судноплавства Греції.

Лайнер одержав пробоїну, через яку затікає вода.

На місці події знаходяться декілька катерів берегової охорони, три вертольоти. Здійснюється евакуація пасажирів.

Грецька влада зазнає, що на морі в районі острова Порос встановилася гарна погода, отже пасажирам судна на даний час не загрожує небезпека.

"Зараз людей евакуювали на берег", - сказав співрозмовник агентства. "У районі події дуже багато сил, які можуть надати допомогу", - додав він.