Туреччина активізувала перекидання військ і зброї в Ідліб - ЗМІ

Троє зі співрозмовників агентства кажуть, що військові і зброя були спрямовані тільки на кордон.

Туреччина активізувала постачання зброї сирійській опозиції і зміцнює свої блокпости в провінції Ідліб.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Троє зі співрозмовників агентства кажуть, що військові і зброя були спрямовані тільки на кордон між двома країнами. Четвертий стверджує, що Анкара направляє бійців до Ідлібу.

За словами Мустафи Сераджі, якого Reuters називає «високопоставленим сирійським повстанцем», в Ідліб йдуть десятки бронемашин і танків і сотні бійців спецназу.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня відбувся саміт Туреччина-Росія-Іран. Президенти ухвалилии Тегеранську декларацію, знов закликавши терористів скласти зброю. Ердоган наполягав на припиненні військових операцій в Ідлібі - єдиному великому регіоні країни, який залишається в руках повстанців. Але в підсумку пункт про перемир'я в декларацію не включили. Пізніше турецький президент зазначив, що наступальна операція на Ідліб з боку режиму Башара Асада приведе до гуманітарної катастрофи.