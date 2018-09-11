Відповідь на застосування Асадом хімзброї в Сирії буде жорсткою - радник Трампа

Нове застосування хімічної зброї з боку сирійської армії потягне за собою "значно жорсткішу відповідь".

США, Велика Британія і Франція вирішили застосувати до режиму Башара Асада "більш жорсткі заходи, ніж раніше", якщо Дамаск знову використовує хімічну зброю.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, передає Радіо Свобода.

У спільній заяві Вашингтона, Лондона і Парижа сказано, що нове застосування хімічної зброї з боку сирійської армії потягне за собою значно більш жорстку відповідь" порівняно з попередніми авіаударами.

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"В останні дні ми намагалися донести думку про те, що, якщо втретє буде застосовано хімічну зброю, то реакція буде значно жорсткішою", – сказав Болтон, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, три сторони проводять консультації і розділяють загальну позицію.

Як повідомило в серпні агентство Bloomberg із посиланням на джерела, у США є інформація про те, що президент Сирії Башар Асад може знову віддати наказ про використання хімічної зброї на тлі підготовки сирійської армії до захоплення одного з останніх районів, який утримують повстанці. Вашингтон попередив Москву, що у разі застосування Сирією хімічної зброї новий удар по країні буде сильнішим за попередні.

9 вересня The Wall Street Journal повідомив, що президент Сирії Башар Асад дозволив урядовим військам в ході операції по звільненню провінції Ідліб застосувати хлор.