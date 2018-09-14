США розширили санкції проти РФ і Китаю за співпрацю з КНДР

Наголошується, що санкції блокують будь-які активи, які можуть мати компанії в юрисдикціях США, і забороняють громадянам США співпрацювати з ними.

США запровадили нові санкції проти двох компаній з Китаю та Росії за підтримку ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Нові санкції запровадили щодо китайської компанії Yanbian Silverstar Network Technology Co., її північнокорейського виконавчого директора Jong Song Hwa та розміщеної в Росії дочірньої компанії Volasys Silver Star.

"Китайська Silverstar була пов'язана з Департаментом промисловості боєприпасів правлячої партії Північної Кореї, яка контролює програми балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛідер КНДР попросив Трампа про нову зустріч - Білий дім

Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що обмеження мають на меті "зупинити потік незаконних доходів Північної Кореї від іноземних працівників у галузі інформаційних технологій, які приховують їх справжню ідентичність і ховаються за фірмами, псевдонімами та громадянами третіх країн".

Він попередив компанії по всьому світу, щоб вони "вжили заходів, які б гарантували, що вони ненароком не використовують працівників північнокорейських компаній для технологічних проектів".

Наголошується, що санкції блокують будь-які активи, які можуть мати компанії в юрисдикціях США, і забороняють громадянам Сполучених Штатів співпрацювати з ними.

21 серпня США запровадили санкції проти двох російських юридичних осіб та шести суден судноплавних компаній, які передавали нафту Північній Кореї.

3 серпня Міністерство фінансів США оголосило про додаткові санкції відносно Північної Кореї, ввівши обмеження проти російського банку "Агросоюз", що надавав послуги північнокорейцям в обхід санкцій ООН. Санкційний удар США обвалив російський рубль.

Північна Корея перебуває під міжнародними та американськими санкціями через власну ядерну програму і випробування балістичних ракет.

Заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков заявив, що Росія працює над заходами проти США після запровадження санкцій проти російських компаній за допомогу КНДР.