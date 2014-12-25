Королева Великобританії у різдвяному посланні закликала до миру

Королева Британії Єлизавета II у своєму щорічному різдвяному посланні заявила про необхідність примирення між усіма протиборчими сторонами, повідомляє BBC.

Королева нагадала про перемир'я, оголошене на Різдво сто років тому, під час Першої світової війни.

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За її словами, це є нагадуванням про те, що навіть у найбільш неймовірних ситуаціях завжди залишається надія.

Крім того, Єлизавета II сказала, що глибоко зворушена самовідданістю медпрацівників та волонтерів, які допомагають постраждалим від військових конфліктів і небезпечних захворювань, таких як лихоманка Ебола.