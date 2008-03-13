США надішлють ще 3200 морських піхотинців до Афганістану

США надішлють до Афганістану ще 3,2 тисячі своїх морських піхотинців і нададуть допомогу урядові майже на три мільярди доларів, повідомив Центр новин ООН з посиланням на виступ постійного представника США при ООН Залмая Халілзада в Раді Безпеки ООН.

"На додаток до 27 500 військовослужбовцем, які вже знаходяться в Афганістані, для надання підтримки цій країні, Сполучені Штати надішлють туди ще 3200 морських піхотинців", - заявив Халілзад.

Текст його виступу поширений для ЗМІ.

Він повідомив, що цього року Сполучені Штати нададуть Афганістану допомогу на загальну суму понад 2,9 мільярдів доларів, з яких один мільярд буде спрямований на освіту, охорону здоров`я, розвиток сільського господарства й інфраструктури.

Крім цього, за словами посла, адміністрація Білого дому запитала у Конгресу для Афганістану ще 2,6 мільярда доларів.