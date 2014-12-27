Легендарний американський авіаносець продали за 1 цент

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на The Washington Times.

Адмірали сподівалися, що найбільший авіаносець вдасться перетворити на музей ВМС США на Тихоокеанському узбережжі, однак реалізувати цей план не вийшло.

Як пояснив прес-секретар ВМС США Кріс Джонсон, "ініціативній групі вдалося зібрати лише $100 тис. пожертвувань при необхідних $35 млн".

Читайте такожВ Чорне море увійшов американський есмінець Donald CookОстанні вісім років USS Ranger простояв на військово-морській базі поблизу Бремертона, штат Вашингтон, і в підсумку бойовий корабель був проданий компанії, яка відправить його в Браунсвілл, Техас, на демонтаж. За контрактом ціна авіаносця склала $0,01 - як пояснили в NAVSEA, ціна визначена з урахуванням доходу, який компанія виручить від продажу металобрухту.