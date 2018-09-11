Теракт в Афганістані: загинули 32 особи, ще 128 поранені

Згідно з наявною інформацією, терорист-смертник підірвав себе в афганській провінції Нангархар.

В результаті теракту в афганській провінції Нангархар загинули 32 особи, ще 128 поранені.

Як повідомляє 112. ua з посиланням на агентство Tolo News, згідно з наявною інформацією, терорист-смертник підірвав себе в районі Мохманд Дара.

Кількість загиблих підтверджується офіційною заявою глави регіонального департаменту охорони здоров'я, однак заступник голови ради провінції Нангархар заявляє, що під час теракту загинули 50 осіб.

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За кілька годин до атаки в Джалалабаді також прогриміли вибухи. Два вибухових пристрої були приведені в дію біля школи, в результаті чого одна дитина загинула, ще четверо дістали поранення.

У регіоні діють дві терористичні організації "Талібан" і "Ісламська держава", проте жодна з них поки що не взяла на себе відповідальність за атаки.

Раніше у Кабулі смертник влаштував вибух в освітньому центрі, загинули 48 людей.