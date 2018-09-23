У Мінську занервували: російський соціолог висміяв позицію Росії щодо «братнього білоруського народу»

Раніше роль "братів" для росіян грали українці.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова назвала білорусів «братами». Російський соціолог і опозиційний публіцист Ігор Эйдман у зв'язку з цим згадав, як Росія вже вчинила з «братами-українцями».

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"У нас дуже тісний і щільний контакт з білоруськими, що вже там говорити, братами. Давайте говорити по-справжньому, як воно є. Слова "колеги" або "друзі" не відображають суті питання", — цитує російський Sputnik заяву Захарової в ефірі каналу «Білорусь 1».

Ігор Эйдман, коментуючи заяву представника МЗС РФ у своєму Facebook, зазначив, що пам'ятаючи долю українських "братів", білоруси сильно напружилися.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що економічний провал його країни в найближчі роки буде небезпечним для неї важкими наслідками, аж до входження до складу іншої держави.