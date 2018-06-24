Ми на фронті: Лукашенко заговорив про загрозу входження Білорусі до складу іншої держави (відео)

Білоруський лідер також попередив, що в Білорусі можуть «розв`язати війну, як в Україні».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що економічний провал його країни у найближчі роки буде погрожувати їй важкими наслідками, аж до входження до складу іншої держави.

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Як повідомляється у сюжеті телеканалу ОНТ, таку заяву білоруський лідер зробив в ході візиту до Шкловського району.

«Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, тоді треба буде або до складу якоїсь держави йти, або об нас просто будуть витирати ноги. А не дай Бог, розв'яжуть у Білорусі війну, як в Україні", - заявив Лукашенко на нараді.

Президент Білорусі, в той же час, не уточнив, хто може розв'язати в Білорусі війну, і до складу якої держави вона може увійти.

Раніше Лукашенко виступив з різкою критикою на адресу Росії з-за спроб приватизувати Перемогу у війні проти нацистської Німеччини.