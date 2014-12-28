Порятунок понад 460 пасажирів палаючого порома в Адріатичному морі: евакуацію ускладнює шторм

Біля узбережжя Греції проходить велика рятувальна операція - евакуація близько 460 людей з порома "Норман Атлантік", на якому сталася пожежа, передає BBC.

Пором прямував з грецького порту Патрас до італійського міста Анкона. Повідомлень про жертви немає.

Згідно з наявними даними, "Норман Атлантік" загорівся, коли знаходився приблизно в 40 морських милях на захід від острова Корфу.

Пожежа почалася в неділю рано вранці, у відсіку автотранспорту, де знаходилися понад двохсот автомобілів.

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Команда і пасажири рятувалися від вогню на верхній палубі. Кілька осіб зателефонували на грецькі телеканали. Один із пасажирів благав про допомогу: "Будь ласка, не кидайте нас!"

Грецька влада мобілізувала кораблі, що знаходяться поблизу. Вони також запросили допомогу в Італії.

Штормова погода в Адріатичному морі серйозно ускладнює рятувальну операцію. Пасажирів порома садять в шлюпки, а потім переправляють на інші судна.

Міністр судноплавства Греції Мілтіадіс Варвітсіотіс зазначив, що це найскладніша евакуаційна операція в історії країни.

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Місцева влада повідомляє, що близько 150 осіб вже знаходяться в рятувальних шлюпках, однак через штормовий вітер переправити на інше судно вдалося поки що лише кілька десятків людей.

За деякими даними, пожежу на борту порома вдалося взяти під контроль.

Представники берегової охорони Греції розповіли, що кілька суден оточили пором "Норман Атлантік", щоб зменшити вплив сильних хвиль.

За наявними даними, пором, що ходить під італійським прапором "Норман Атлантік" належить грецькій судноплавній компанії ANEK.