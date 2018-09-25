Підліток 49 днів провів на дерев'яному плоту у відкритому океані і вижив (відео)

18-річний Алді Новел Аділанг ловив рибу і смажив на багатті з трісок, яке розводив на плоту.

Підліток з Індонезії, якого віднесло в океан на дерев'яному плоту, 49 днів виживав, смажачи рибу на трісках, відколотих від плота.

18-річний Алді Новел Аділанг сторожував рибачий пліт в 125 км від узбережжя Індонезії поблизу острова Сулавесі. 14 липня піднявся сильний вітер, зірвав пліт з якоря і відніс його в океан, повідомляє Ліга.новости з посиланням на BBC.

Аділанг ловив рибу і смажив на багатті з трісок, який розводив на плоту. Поки залишається не цілком зрозумілим, як він справлявся із спрагою.

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За словами індонезійського дипломата Фаджара Фірдауса, під час вимушеного дрейфу Аділанг часто плакав.

"Щоразу, як він бачив великий корабель, що проходить повз, він сподівався, що його помітять і врятують. Він бачив більше десятка таких судів, але його ніхто не помічав", - розповів дипломат.

31 серпня Аділанг помітив панамський контейнеровоз Арпеджіо, що проходив неподалік. Йому вдалося подати сигнал про допомогу за допомогою радіопередавача, який був у нього. Корабель йшов в Осаку і там підлітка передали на піклування індонезійських дипломатів.

Відео: S. Dk. 99

Аділанг прибув до Японії 6 вересня, а через два дні був відправлений літаком в Індонезію. Повідомляється, що він перебуває в гарній фізичній формі.

Нагадаємо, в минулому році американський десантний корабель USS Ashland в 900 милях (1448 км) на північний схід від Японії врятував двох американок, які дрейфували п'ять місяців на яхті в Тихому океані.

Проте пізніше історію двох врятованих на яхті в Тихому океані жінок, які дрейфували на судні близько 5 місяців, почали ставити під сумнів через зростаючу кількість невідповідностей.