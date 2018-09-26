Глава МЗС Австрії натякнула, що нікого крім України не турбує Путін на її весіллі

На зауваження ведучого, що Путін є партнером сирійського диктатора Башара Асада, і що у них обох "руки в крові", міністр дала розмиту відповідь.

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль заявила, що не погоджується зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, який назвав серйозною помилкою запрошення президента РФ Володимира Путіна на її весілля.

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Про це вона розповіла у програмі DW Conflict Zone з Мішелем Фрідманом, передає ЄвроПравда. За її словами, глава українського МЗС висловив своє невдоволення на "приватній зустрічі", і окрім нього жоден з представників зовнішньополітичних відомств інших країн не коментував епізод із участю Путіна у її весіллі.

На зауваження ведучого, що Путін є партнером сирійського диктатора Башара Асада, і що у них обох "руки в крові", і на запитання, чи не мучили її докори сумління після танців з людиною, яка "утискує власне населення", Кнайссль відповіла: "Ви мені вибачте, але в такому випадку, чи повинні ми тиснути руки уряду Китаю? Чи повинні ми тиснути руки цілій низці урядів, як ви вважаєте?", - сказала вона.

Кнайссль наголосила, що розглядає Росію "як партнера в Сирії". "І це не тільки моя позиція, ми обговорювали її в різних інстанціях, в тому числі і всередині Євросоюзу, що ми повинні працювати з Росією в Сирії", - наголосила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Путін був присутнім на весіллі глави МЗС Австрії Карін Кнайссль у Відні. Його візит спричинив хвилю критики у країні. Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії не робочим візитом і зазначив, що це "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".

Клімкін написав у "Tвіттері", що не коментує світське життя, "але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу в світлі "приватного" візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку".