Кількість жертв пожежі на поромі збільшилась
02:39, 30 грудня 2014Світ
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Кількість загиблих після пожежі на поромі Norman Atlantic збільшилась до 10.
Кількість жертв пожежі на поромі збільшилась / nikos.gr
Більше 400 людей, що були на борту - евакуювали. Серед них - дві громадянки України, повідомляє ВВС Україна.
Як повідомив речник МЗС Євген Перебийніс у Twitter, вони успішно дістались до Італії.
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Італійська влада заявляє, що не можливо перевірити точну кількість людей, які були на судні.
Раніше компанія-перевізник повідомила, що на борту під час відправлення було 478 людей.
За даними міністра транспорту Італії, з судна забрали 427 людей.
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