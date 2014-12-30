Кількість жертв пожежі на поромі збільшилась

Більше 400 людей, що були на борту - евакуювали. Серед них - дві громадянки України, повідомляє ВВС Україна.

Як повідомив речник МЗС Євген Перебийніс у Twitter, вони успішно дістались до Італії.

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Італійська влада заявляє, що не можливо перевірити точну кількість людей, які були на судні.

Раніше компанія-перевізник повідомила, що на борту під час відправлення було 478 людей.

За даними міністра транспорту Італії, з судна забрали 427 людей.