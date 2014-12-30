Пошуки зниклого лайнера AirAsia: знайдено предмети, схожі на уламки літака

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телебачення Індонезії.

За словами представника індонезійських ВВС, було виявлено "10 великих предметів білого кольору і безліч невеликих". Імовірно, один з об'єктів - це двері зниклого літака.

Читайте такожІндонезія попросила США про допомогу в пошуках літакаВ Індонезії вже третій день тривають пошуки зниклого літака Airbus А320-200 авіакомпанії AirAsia.

Зона пошуку розширена, флот і військова авіація досліджують ділянку Яванського моря між островами Калімантан і Ява.

Літак зник з радарів наземних служб в 6 годин 24 хвилини ранку за місцевим часом у неділю, через 42 хвилини після вильоту з аеропорту міста Сурабая.