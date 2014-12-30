Пошуки зниклого лайнера AirAsia: знайдено предмети, схожі на уламки літака
09:27, 30 грудня 2014Світ
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Об'єкти, схожі на уламки зниклого лайнера авіакомпанії AirAsia, виявлені в ході пошукових робіт.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телебачення Індонезії.
За словами представника індонезійських ВВС, було виявлено "10 великих предметів білого кольору і безліч невеликих". Імовірно, один з об'єктів - це двері зниклого літака.
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Зона пошуку розширена, флот і військова авіація досліджують ділянку Яванського моря між островами Калімантан і Ява.
Літак зник з радарів наземних служб в 6 годин 24 хвилини ранку за місцевим часом у неділю, через 42 хвилини після вильоту з аеропорту міста Сурабая.
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