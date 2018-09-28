Ізраїль та Іран виступили із взаємними звинуваченнями у секретній розробці ядерної зброї

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху повідомив про виявлений його розвідкою таємного складу з тоннами ядерного устаткування.

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в таємному виготовленні ядерної зброї після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з трибуни ООН розповів про виявлення секретного «атомного складу» в Тегерані.

Про заяву Заріфа стало відомо з його Twitter-аккаунта, пише ТСН.

Заріф зазначив, що єврейська держава - єдиний регіон, який створив незадекларовану програму ядерного озброєння. «Прийшов час Ізраїлю зізнатися і відкрити свою нелегальну програму ядерного озброєння міжнародним інспекторам», - закликав він.

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27 вересня Нетаньяху повідомив про виявлений його розвідкою таємного складу з тоннами ядерного устаткування і матеріалу в столиці Ірану. За словами прем'єр-міністра, там зберігаються 15 вантажних контейнерів, пов'язаних з атомним проектом Тегерана. Їх загальна вага може досягати 300 тонн. Він підкреслив, що «ніколи не дозволить режиму, що закликає до знищення Ізраїлю, мати атомну зброю». Як доказ політик продемонстрував супутниковий знімок і фотографію стіни з залізними воротами.

30 квітня Ізраїль звинуватив Іран в тому, що у країни була програма створення ядерної зброї. Глава уряду заявив, що у нього є докази брехні іранців. У червні стало відомо, що Тегеран починає процес нарощування потужностей зі збагачення урану.