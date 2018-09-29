В Ірані майже 300 осіб отруїлися алкоголем

217 осіб госпіталізовані, 15 з них були поміщені у відділення інтенсивної терапії.

Служба порятунку Ірану повідомила, що 290 осіб надійшли з отруєнням алкоголю, 24 з них загинули, повідомляють іранські ЗМІ.

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«Двісті дев'яносто чоловік надійшли з отруєнням, 24 людини загинули, ще у трьох осіб настала смерть мозку», — заявив глава швидкої медичної допомоги Ірану Бенкет Хосейн Куліванд.

За його словами, 217 чоловік були госпіталізовані, 15 з них були поміщені у відділення інтенсивної терапії. Всі інші, зазначив він, були виписані з лікарні після отримання медичної допомоги.

Отруєння сталися в провінціях Кохгілує і Боєрахмед, Північний Хорасан, Хормозган і Альборз.