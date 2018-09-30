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США не виключають морської блокади Росії через постачання енергоносіїв

02:22, 30 вересня 2018
Світ
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REUTERS

Американський міністр внутрішніх справ Райан Зіньці заявив, що США при необхідності можуть влаштувати морську блокаду Росії. Про це повідомляє Washington Examiner.

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За його словами, США можуть піти на цей крок для того, щоб перешкодити постачанню енергоносіїв Росії на Близький Схід.

Він також додав, що продаж енергоресурсів нібито є єдиним джерелом доходу для Росії.

Зіньці підкреслив, що російська політика на Близькому Сході «пов'язана» з продажем нафти.

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