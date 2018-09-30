США не виключають морської блокади Росії через постачання енергоносіїв

США можуть піти на цей крок для того, щоб перешкодити постачанню енергоносіїв Росії на Близький Схід.

Американський міністр внутрішніх справ Райан Зіньці заявив, що США при необхідності можуть влаштувати морську блокаду Росії. Про це повідомляє Washington Examiner.

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За його словами, США можуть піти на цей крок для того, щоб перешкодити постачанню енергоносіїв Росії на Близький Схід.

Він також додав, що продаж енергоресурсів нібито є єдиним джерелом доходу для Росії.

Зіньці підкреслив, що російська політика на Близькому Сході «пов'язана» з продажем нафти.