Трамп після повернення з Генасамблеї ООН заявив, що світ знову поважає США (відео)

Він також додав, що США знову почали «перемагати».

Американський президент Дональд Трамп після повернення з Генасамблеї ООН заявив, що світ знову заповажав США. Про це повідомляє Fox News.

Читайте також"Вони сміялися разом зі мною": Трамп пояснивши сміх у залі під час його виступу в ООН

За його словами, світові лідери з повагою ставляться до США. Він також додав, що США знову почали «перемагати».

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував гасло Трампа «Америка понад усе».

За його словами, гасло Трампа не підходить для вирішення світових проблем.