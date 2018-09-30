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Трамп після повернення з Генасамблеї ООН заявив, що світ знову поважає США (відео)

06:58, 30 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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За його словами, світові лідери з повагою ставляться до США. Він також додав, що США знову почали «перемагати».

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував гасло Трампа «Америка понад усе».

За його словами, гасло Трампа не підходить для вирішення світових проблем.

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Теги: #Трамп#Генасамблея ООН