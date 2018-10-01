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Італійка встановила світовий рекорд, пірнувши без акваланга на глибину понад 100 метрів (відео)

11:13, 01 жовтня 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Уродженка Риму, Алессія Зеккіні, підкорила найглибшу блакитну прірву, що розташована на Багамських островах. Дівчина подолала небувалу відстань без акваланга лише за три з половиною хвилини.

Для цього вона затримала дихання та з моноластою занурилася аж до 107-метрової позначки.

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Теги: #рекорд#глибина