Італійка встановила світовий рекорд, пірнувши без акваланга на глибину понад 100 метрів (відео)
11:13, 01 жовтня 2018Світ
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Дівчина подолала небувалу відстань без акваланга лише за три з половиною хвилини.
Італійка встановила світовий рекорд, пірнувши на 107 метрів у глибину.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Уродженка Риму, Алессія Зеккіні, підкорила найглибшу блакитну прірву, що розташована на Багамських островах. Дівчина подолала небувалу відстань без акваланга лише за три з половиною хвилини.
Для цього вона затримала дихання та з моноластою занурилася аж до 107-метрової позначки.
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