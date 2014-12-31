Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію щодо Палестини

Внесений Йорданією проект документа одержав лише 8 з необхідних 9-ти голосів, повідомляє DW.DE з посиланням на Reuters. Серед тих, хто голосував "за" , були Китай, Франція та Росія. Резолюцію відхилили Австралія і США, які мають право вето в Раді Безпеки ООН. Представники європейських країн теж не продемонстрували єдності у цьому питанні: у той час, коли Франція та Люксембург підтримали проект резолюції, Великобританія та Литва опинилися серед п'ятьох держав, які утрималися.

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Резолюція передбачала до кінця 2017 року припинення Ізраїлем окупації територій, захоплених у 1967 році під час "шестиденної війни", таких як Західний берег ріки Йордан та Східний Єрусалим. Крім того, у проекті резолюції йшлось про співіснування двох незалежних демократичних держав.

Ізраїль уже привітав провал резолюції в Раді Безпеки ООН. За словами заступника ізраїльського міністра закордонних справ Цахі Ханегбі, це рішення довело, що "історичного компромісу можна досягти лише за допомогою прямих переговорів без попередніх умов". Він закликав палестинську сторону до поновлення діалогу з Ізраїлем. Раніше палестинський лідер Махмуд Аббас заявляв, що у разі провалу резолюції усі відносини з Ізраїлем буде розірвано.