Тіла загиблих пасажирів Airbus привезли до індонезійського міста Сурабая

Родичів пасажирів і членів екіпажу авіалайнера попросили надати проби ДНК, щоб ідентифікувати загиблих. Встановити особистості загиблих, як вважають, буде непросто через те, що вони три дні перебували у воді, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Аеробус А320", на борту якого знаходилося 162 людини, зник з екранів радарів вранці у неділю, через 40 хвилин після вильоту з Індонезії в Сінгапур.

Глава індонезійської пошукової операції Бамбанг Сулістіо заявив, що поки знайдено сім тіл.

Інформацію про те, що на місці катастрофи було виявлено 40 тіл, влада Індонезії спростувала.

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