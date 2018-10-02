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У Франції затримали українську вантажівку з кокаїном на 52 мільйони євро

15:28, 02 жовтня 2018
Світ
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Вантажівка, що прямувала на північ Європи, начебто перевозила рибу / фото flickr.com/photos/rakerman

Про це повідомляє французьке видання La Depeche, передає "Європейська правда".

Вантажівка, що прямувала на північ Європи, начебто перевозила рибу. Однак у митників викликала сумніви нервова поведінка водія і його пасажира, тому вони вирішили відправити транспортний засіб на більш ретельну перевірку.

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Всередині вантажівки митники виявили 650 кілограмів кокаїну. Враховуючи, що грам цього наркотику дилери продають за 80 євро, вартість знахідки становить 52 мільйони євро.

Водіїв вантажівки затримали. Очікується, що їх невдовзі помістять під арешт у Тулузі.

Раніше українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів.

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Теги: #Україна#кокаїн#Франція