У Франції затримали українську вантажівку з кокаїном на 52 мільйони євро

Всередині вантажівки митники виявили 650 кілограмів кокаїну, водіїв вантажівки затримали.

Французькі митники зупинили неподалік Тулузи зареєстровану в Україні вантажівку, в якій двоє голландців перевозили кокаїн.

Про це повідомляє французьке видання La Depeche, передає "Європейська правда".

Вантажівка, що прямувала на північ Європи, начебто перевозила рибу. Однак у митників викликала сумніви нервова поведінка водія і його пасажира, тому вони вирішили відправити транспортний засіб на більш ретельну перевірку.

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Всередині вантажівки митники виявили 650 кілограмів кокаїну. Враховуючи, що грам цього наркотику дилери продають за 80 євро, вартість знахідки становить 52 мільйони євро.

Водіїв вантажівки затримали. Очікується, що їх невдовзі помістять під арешт у Тулузі.

Раніше українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів.