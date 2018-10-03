У Франції спростували дані про українську вантажівку, що перевозила кокаїн

Наркотики перевозили фіни на автомобілі, зареєстрованому в Нідерландах.

Французька влада спростувала повідомлення ЗМІ про те, що на митниці затримали двох голландців на зареєстрованій в Україні вантажівці, яка перевозила 650 кг кокаїну.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Лига.net". Згідно з повідомленням, митники поблизу Тулузи дійсно затримали вантажівку з наркотиками, однак перевозили їх фіни на автомобілі, зареєстрованому в Нідерландах.

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Відзначається, що вантаж прямував з Іспанії до Фінляндії.

Кокаїн був виявлений у 50 згортках серед замороженої риби. Вартість знахідки оцінюється в 52 мільйони євро.

Раніше ЗМІ повідомили, що на французькій митниці було зупинено вантажівку з українською реєстрацією, в якій двоє громадян Нідерландів перевозили 650 кг кокаїну.