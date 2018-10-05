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У Росії зіткнулися автобус і маршрутка: загинули 13 осіб (фото, відео)

09:50, 05 жовтня 2018
Світ
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В результаті ДТП в Тверській області загинуло 13 осіб / фото Mash

У Тверській області Росії біля села Некрасово сталося смертельне ДТП - зіткнулися маршрутка і рейсовий автобус. Маршрутка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу, де здійснила лобове зіткнення з автобусом.

В аварії біля Некрасового вижили тільки дві людини / фото Mash

В результаті ДТП загинули 13 осіб, що знаходилися в маршрутці, повідомляє Telegram-канал Mash. Повідомляється, що в аварії в Росії вижили тільки двоє людей.

Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження / фото Mash

"При зіткненні маршрутки і автобуса вижили лише двоє людей: 48-річний водій автобуса і його 19-річний пасажир. Маршрутка вилетіла на зустрічну смугу. Всі, хто в ній був, - загинули. 13 осіб", - йдеться в повідомленні.

Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в Росії шестеро українців потрапили в лікарню після ДТП у Воронезькій області.

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Теги: #Росія#ДТП