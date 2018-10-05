У Росії зіткнулися автобус і маршрутка: загинули 13 осіб (фото, відео)

В аварії вижили тільки двоє людей.

У Тверській області Росії біля села Некрасово сталося смертельне ДТП - зіткнулися маршрутка і рейсовий автобус. Маршрутка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу, де здійснила лобове зіткнення з автобусом.

В результаті ДТП загинули 13 осіб, що знаходилися в маршрутці, повідомляє Telegram-канал Mash. Повідомляється, що в аварії в Росії вижили тільки двоє людей.

"При зіткненні маршрутки і автобуса вижили лише двоє людей: 48-річний водій автобуса і його 19-річний пасажир. Маршрутка вилетіла на зустрічну смугу. Всі, хто в ній був, - загинули. 13 осіб", - йдеться в повідомленні.

Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в Росії шестеро українців потрапили в лікарню після ДТП у Воронезькій області.