У Великій Британії назвали Росію країною-вигнанцем

За словами міністр оборони Британії, Росія "веде себе не як велика держава, а як держава-вигнанець, і це неприпустимо".

Велика Британія вважає Росію "країною-вигнанцем" у світлі повідомлень британських і нідерландських спецслужб, які звинуватили Москву в кібератаках.

Про це в п'ятницю, 5 жовтня, заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон в ході візиту до Німеччини, передає dw.com.

"Ми бачимо державу, яка готова нехтувати всіма правилами. Державу, яка готова нехтувати усіма кордонами і не відчуває ніякого поваги до інших країн", - цитує агентство dpa заяву Вільямсона.

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За його словами, Росія "веде себе не як велика держава, а держава-вигнанець, і це неприпустимо".

Міністр оборони Великої Британії відвідав військовий полігон бундесверу Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія). Вільямсон і глава оборонного відомства Німеччини Урсула фон дер Ляйен підписали там угоду про зміцнення військового співробітництва між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Велика Британія заявила, що російська військова розвідка "майже напевно" стоїть за масштабною кампанією кібератак на політичні інститути, бізнес, медіа та міжнародні спортивні організації в всьому світі. Австралійські розвідувальні служби також виявили свідчення про "шкідливу кіберактивність", організовану Москвою.

Своєю чергою Нідерланди повідомили, що ще весною вислали чотирьох російських шпигунів у зв'язку із запланованою кібератакою на базовану в Гаазі Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), якій влада країни запобігла. Росіяни також планували кібератаку у Швейцарії на лабораторію ОЗХЗ та мали намір отримати доступ до матеріалів розслідування щодо збиття у 2014 році над Донбасом літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", заявили в уряді Нідерландів. Канада також повідомила про кібернапад російських хакерів на базовані в Монреалі Всесвітнє антидопінгове агентство та Національний центр з етики в спорті.