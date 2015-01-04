В результаті вибуху в столичному аеропорту Сомалі загинули чотири людини

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед прес.

Як заявив представник поліції Сомалі Мохаммед Хусейн (Mohamed Hussein), вибух стався на дорозі, що веде до аеропорту, поруч з колоною військовослужбовців. Терорист-смертник під'їхав до колони на машині, яка була начинена вибухівкою, і підірвав себе. Жертвами вибуху, за словами представника поліції, стали в основному пішоходи, які перебували біля місця події.

Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за подію.

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У Сомалі базується радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів"), що має тісні зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда". "Аш-Шабаб" веде збройну боротьбу проти центрального уряду країни і перешкоджає там гуманітарній діяльності ООН. Угруповання неодноразово брало на себе відповідальність за теракти і напади на території країни.