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Росія має намір перетворити Лівію в «нову Сирію» - ЗМІ

04:01, 09 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

За даними видання The Sun, британська розвідка попередила прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей про ці плани Росії.

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Як наголошується, що російська сторона також планує зробити з Лівії «нову Сирію».

При цьому видання стверджує, що Росія хоче відправити військових до Лівії задля контролювання Заходу.

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Теги: #Росія#Сирія#Лівія