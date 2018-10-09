Росія має намір перетворити Лівію в «нову Сирію» - ЗМІ

Росія хоче відправити військових у Лівію для контролювання Заходу.

Росія хоче відправити війська до Лівії для того, щоб взяти під контроль найбільший незаконний імміграційний маршрут в ЄС.

За даними видання The Sun, британська розвідка попередила прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей про ці плани Росії.

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Як наголошується, що російська сторона також планує зробити з Лівії «нову Сирію».

При цьому видання стверджує, що Росія хоче відправити військових до Лівії задля контролювання Заходу.