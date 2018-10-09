Росія має намір перетворити Лівію в «нову Сирію» - ЗМІ
04:01, 09 жовтня 2018Світ
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Росія хоче відправити військових у Лівію для контролювання Заходу.
Ілюстрація / REUTERS
Росія хоче відправити війська до Лівії для того, щоб взяти під контроль найбільший незаконний імміграційний маршрут в ЄС.
За даними видання The Sun, британська розвідка попередила прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей про ці плани Росії.
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Як наголошується, що російська сторона також планує зробити з Лівії «нову Сирію».
При цьому видання стверджує, що Росія хоче відправити військових до Лівії задля контролювання Заходу.
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